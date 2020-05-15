К программе Noored Kooli в этом году присоединилось рекордное число участников

В этом году в программу Noored Kooli всего было подано 344 заявки на участие. Среди отобранных в программу и принявших предложение 44 участников есть как оканчивающая этой весной университет молодежь, так и более опытные люди, которые работали в других сферах годы и даже десятилетия.

Жительница Тарту Кярт Лехис, в течение нескольких лет обучавшая участников лидерской программы DD Akadeemia, присоединилась к 14-му набору Noored Kooli с целью дать ученикам больше поддержки в школе, чтобы впоследствии у них было больше вариантов при выборе дальнейшего пути. ”Школьникам нужны профессиональные учителя, которые выполняют свою работу осмысленно, у которых есть стремление изменить мир и достаточно чувства юмора, чтобы на уроке никогда не было скучно”, убеждена Лехис. В рамках программы она хочет преподавать английский язык.

Ее коллега по программе Noored Kooli, недавно вернувшийся в Эстонию из Финляндии медиа-консультант и энтузиаст в сфере робототехники Вахур Оррин решил совершить крутой карьерный поворот и планирует остаться в сфере образования на ближайшее десятилетие. Он желает внести свой вклад в то, чтобы у детей появился интерес к истории и обществоведению. ”Я хотел бы отправиться с ними в увлекательное исследовательское путешествие, чтобы показать, где можно найти интересные материалы по истории и культурологии”, сказал Оррин.

С завтрашнего дня для участников 14-го набора Noored Kooli начнется объемное подготовительное обучение длиной в 3 месяца, начало которого из-за ограничений чрезвычайного положения пройдет в онлайн-среде. В ходе обучения участники овладеют базовыми знаниями, навыками и установками, необходимыми для работы учителем и лидером. Руководитель по обучению Noored Kooli Йоозеп Норма уверен, что несмотря на уникальное положение, все участники программы к концу лета будут полностью готовы к тому, чтобы начать работать со школьным классом. ”В течение весны мы проанализировали опыт обучения прошлых наборов, обменялись лучшими практиками со своими выпускниками и коллегами из международной сети Teach For All и изменили структуру подготовительного обучения таким образом, чтобы она лучше сочеталась с особенностями дистанционного обучения”, разъяснил Норма.