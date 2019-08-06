К новому учебному году все школы Эстонии учителями укомплектованы не будут

Через "Учительскую газету" (Õpetajate Leht) работа предлагается 137 учителям, еще 50 рабочих мест можно найти на других порталах по трудоустройству. В прошлом году непосредственно перед началом учебного года в школах не хватало 80 педагогов.

Некоторые школы ищут сразу десяток специалистов (например, Силламяэская гимназия), некоторые - единицы. Нехватка учителей - проблема не только маленьких провинциальных школ, дефицит учителей испытывают и школы в центре Таллинна.

Правда, иногда в разговоре с представителями школ выясняется, что объявление вывешивают формально, а на самом деле места заняты. В некоторых школах выбор из соискателей вышел на финишную прямую и к 1 сентября вакансии будут заполнены.

И все-таки руководитель Союза учителей Эстонии Маргит Тимаков считает, что полностью по всей стране школы укомплектованы педагогами к сентябрю не будут.

"Учителей не хватает каждую осень, и эта тенденция только возрастает. Текучесть кадров увеличилась. Всё больше учителей идет на пенсию", - говорит Тимаков. Истоки проблемы известны: уровень зарплаты и малый интерес молодежи к работе учителем.

И всё же глава Союза учителей успокаивает родителей первоклассников: если в классы идет набор, то учитель у них будет. А в случае отсутствия полного штата, нагрузка будет перераспределена среди других учителей.