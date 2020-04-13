К наблюдению за эстонско-латвийской границей привлекли вертолет

По оценке Департамента полиции и погранохраны, наблюдать за происходящим на отдельных лесных дорогах с вертолета удается лучше, чем с помощью наземного патрулирования, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

Власти считают, что в целом жители южной Эстонии прекрасно понимают, какова сейчас ситуация и почему восстановлен пограничный контроль, но некоторые все еще пытаются найти способы обойти контрольно-пропускные пункты.

Например, в субботу в Валгаском уезде задержали мужчину, который по узкой лесной дороге нелегально съездил в Латвию за алкоголем и вернулся обратно. Теперь его ждет уголовное преследование.

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