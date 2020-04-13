К наблюдению за эстонско-латвийской границей привлекли вертолет

До конца апреля наблюдение за эстонско-латвийской границей будет вестись, в том числе, при помощи вертолета военно-воздушных сил.
По оценке Департамента полиции и погранохраны, наблюдать за происходящим на отдельных лесных дорогах с вертолета удается лучше, чем с помощью наземного патрулирования, пишет RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
Власти считают, что в целом жители южной Эстонии прекрасно понимают, какова сейчас ситуация и почему восстановлен пограничный контроль, но некоторые все еще пытаются найти способы обойти контрольно-пропускные пункты.
Например, в субботу в Валгаском уезде задержали мужчину, который по узкой лесной дороге нелегально съездил в Латвию за алкоголем и вернулся обратно. Теперь его ждет уголовное преследование.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Итальянцы в замешательстве от русской "таблетки от Covid-19"
Женщина и трое ее детей умерли от коронавируса за 10 дней в США
Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию