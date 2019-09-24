К месту гибели парома Estonia подходило водолазное судно и спустило подводный аппарат(17)
По данным финской пограничной охраны, немецкое водолазное судно в понедельник нарушило место упокоения останков парома Estonia, пишет Helsingin Sanomat.
По данным финской пограничной охраны, немецкое водолазное судно в понедельник нарушило место упокоения останков парома Estonia, пишет Helsingin Sanomat.
Согласно сообщению погранохраны, судно Fritz Reuter пришло на место гибели парома во второй половине дня. По информации финских пограничников, в планах экипажа было совершение погружений в данном районе.
Финский патрульный корабль Turva связался с немецким судном и рекомендовал его команде не совершать погружения и не нарушать каким-либо другим образом покой парома.
Несмотря на просьбу, с Fritz Reuter, по всей видимости, в воду был спущен беспилотный аппарат, который позже вновь подняли на борт.
Останки Estonia находятся в международных водах, но в экономической зоне Финляндии.
Запрет на погружение к находящемуся на дне теплоходу действует только для подписавших соответствующий договор балтийских стран, Германия в их число не входит. Финские пограничники дали знать о произошедшем немецким властям и выясняют все связанные с этим случаем обстоятельства.
Паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года, в результате чего погибли 852 человека. Останки теплохода лежат на глубине 80 метров, предполагается, что большинство жертв кораблекрушения находятся в отсеках и каютах судна.
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