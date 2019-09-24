К месту гибели парома Estonia подходило водолазное судно и спустило подводный аппарат

Согласно сообщению погранохраны, судно Fritz Reuter пришло на место гибели парома во второй половине дня. По информации финских пограничников, в планах экипажа было совершение погружений в данном районе.

Финский патрульный корабль Turva связался с немецким судном и рекомендовал его команде не совершать погружения и не нарушать каким-либо другим образом покой парома.

Несмотря на просьбу, с Fritz Reuter, по всей видимости, в воду был спущен беспилотный аппарат, который позже вновь подняли на борт.

Останки Estonia находятся в международных водах, но в экономической зоне Финляндии.

Запрет на погружение к находящемуся на дне теплоходу действует только для подписавших соответствующий договор балтийских стран, Германия в их число не входит. Финские пограничники дали знать о произошедшем немецким властям и выясняют все связанные с этим случаем обстоятельства.

Паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года, в результате чего погибли 852 человека. Останки теплохода лежат на глубине 80 метров, предполагается, что большинство жертв кораблекрушения находятся в отсеках и каютах судна.