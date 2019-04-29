К Дому новостей ERR принесли две траурные свечи ”в память о свободной журналистике”

Напомним, как развивались последние события.

Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно на днях, написал в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.

"Я был ведущим передачи "Olukorrast riigis" более четырех лет. В те годы, когда Партия реформ возглавляла правительство, на меня как ведущего ни разу не оказывали давление, какой бы острой ни была мой критика. То же самое могу сказать о последующем правительстве Центристской партии", — подчеркнул Лобьякас.

Журналистка Postimees Вилья Кийслер сообщила в Facebook, что покидает должность. Позже она сказала ERR, что уходит из-за разногласий с новым главным редактором Пеэтером Хельме в вопросах свободы слова и журналисткой деятельности.

По данным ERR, точная причина ухода кроется в ее статье-мнении, где она крайне критично высказалась об EKRE, после чего Хельме вызвал ее на ковер.