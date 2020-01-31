К 9 мая ветераны в странах Балтии получат от РФ по 1000 евро

Речь идет о единовременных выплатах ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, совершеннолетним и несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории России. Кроме того, такие выплаты предоставят участникам войны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее Путин заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей (около 1070 евро), труженикам тыла — 50 тыс. рублей (около 720 евро).