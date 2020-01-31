31.01.2020, 13:00

К 9 мая ветераны в странах Балтии получат от РФ по 1000 евро

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9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018Foto: Karin Kaljuläte

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в странах Балтии. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля, сообщает novayagazeta.ee.

Речь идет о единовременных выплатах ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, совершеннолетним и несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории России. Кроме того, такие выплаты предоставят участникам войны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее Путин заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей (около 1070 евро), труженикам тыла — 50 тыс. рублей (около 720 евро).

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