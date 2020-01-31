К 9 мая ветераны в странах Балтии получат от РФ по 1000 евро
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта представить предложения о единовременных выплатах инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе в странах Балтии. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля, сообщает novayagazeta.ee.
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