К 9 мая эстонские ветераны получат от РФ по 1000 евро. Их осталось 278 человек

"Речь идет о единовременных выплатах ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, совершеннолетним и несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто, постоянно проживающим на территории России", - говорится в поручении. Кроме того, такие выплаты предоставят участникам войны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее Путин заявил, что единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей (около 1070 евро), труженикам тыла — 50 тыс. рублей (около 720 евро).

К сообщили RusDelfi в Таллинском обществе участников Второй мировой войны, в Эстонии в живых к настоящему моменту осталось 278 человек реальных участников боевых действий и 60 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 164 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Средний возраст ветеранов — 95 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 18 человек прикованы к постели. Не выходят из дома 208 ветеранов.