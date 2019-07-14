К 2050 году погода в Таллинне будет как в Братиславе
Исследовательский центр технологического университета Цюриха Crowther Lab провел исследование будущего климата городов.
Исследовательский центр технологического университета Цюриха Crowther Lab провел исследование будущего климата городов.
Согласно прогнозу, к 2050 году климат в Таллинне станет похожим на современную Братиславу: в эстонской столице среднегодовая температура вырастет на 2,5 градуса, а самый теплый месяц станет жарче на 5,1 градуса.
По данным ученых, климат в Риге будет похож на сегодняшнюю Вену: среднегодовая температура вырастет на 2,6 градуса, самый теплый месяц в году станет на 4,8 градуса жарче, пишет "Новая газета".
Литовский Вильнюс будет по климату походить на Приштину: среднегодовая температура вырастет на 3,1 градуса, а самый теплый месяц станет на 5,9 градусов теплее.
По данным исследователей, Минск по климату будет похож на Софию, Киев — на столицу Австралии Канберру. Типичная погода в Лондоне будет похожа на современную Барселону, Мадрид будет больше похож на Марракеш, Москва — на Софию.
Ученые считают, что в большинстве из входящих в исследование 520 городов климат ”сместится” примерно на 1000 км в сторону экватора. Прогнозируется, что климатические изменения потребуют существенных изменений в инфраструктуре: к примеру, в сфере обеспечения населения питьевой водой.
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