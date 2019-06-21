К 2032 году половина Эстонии переедет в Харьюмаа

Кроме Харьюского уезда в ближайшем будущем число населения вырастет в Эстонии только в Тартумаа.
По самым свежим прогнозам Департамента статистики, в ближайшие годы в Эстонии продолжится тенденция, согласно которой жители страны все более концентрируются в Харьюском и Тартуском уездах.
Если сегодня в столице и ее окрестностях живет еще меньше половины населения страны, то к 2032 году население Харьюмаа вырастет, по прогнозу, до 657 000 человек, что составит более половины общего населения Эстонии. Концентрирование людей в столичном регионе продолжится и далее. К 2045 году численность населения Харьюмаа составит свыше 700 000 человек, что на 100 000 больше, чем сейчас. Если число жителей Таллинна вырастет на 10% и останется в пределах 500 000, то в Харьюмаа рост составит 25%, до 225 000 человек.
Немного подрастет число жителей Тартумаа, а остальные регионы потеряют своих граждан. Больше всего (на 30% и более) сократится за 26 лет число жителей Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа. Главная причина убывания населения — негативный естественный прирост.
Несколько лет назад в Эстонии произошел поворот в миграционном процессе. Если длительное время до этого уезжающих из Эстонии было больше, чем приезжающих сюда, то теперь наблюдается обратная картина. Одним из следствий этого стало то, что население нашей страны сокращается медленнее, чем прогнозировалось. Самый свежий прогноз гласит, что к 2080 году в Эстонии будет жить 1,2 млн человек. Более ранние прогнозы были более пессимистичными.
Согласно новому прогнозу, каждый год в Эстонию будет приезжать на 1500 человек больше, чем уезжать. Естественный прирост в обозримой перспективе сохранится отрицательным, то есть смертность будет превышать рождаемость. Хотя время от времени будет сказываться бум рождаемости, имевший место в 70-х и 80-х годах.
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