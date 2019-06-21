К 2032 году половина Эстонии переедет в Харьюмаа

По самым свежим прогнозам Департамента статистики, в ближайшие годы в Эстонии продолжится тенденция, согласно которой жители страны все более концентрируются в Харьюском и Тартуском уездах.

Если сегодня в столице и ее окрестностях живет еще меньше половины населения страны, то к 2032 году население Харьюмаа вырастет, по прогнозу, до 657 000 человек, что составит более половины общего населения Эстонии. Концентрирование людей в столичном регионе продолжится и далее. К 2045 году численность населения Харьюмаа составит свыше 700 000 человек, что на 100 000 больше, чем сейчас. Если число жителей Таллинна вырастет на 10% и останется в пределах 500 000, то в Харьюмаа рост составит 25%, до 225 000 человек.

Немного подрастет число жителей Тартумаа, а остальные регионы потеряют своих граждан. Больше всего (на 30% и более) сократится за 26 лет число жителей Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Валгамаа и Йыгевамаа. Главная причина убывания населения — негативный естественный прирост.