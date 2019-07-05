К 2027 году за 400 млн евро: правительство обсудило план строительства Таллиннской больницы в Ласнамяэ

Благодаря строительству Таллиннской больницы планируется объединить больницы Таллинна в одну организацию и построить новый медицинский городок по адресу Нарвское шоссе,129 и 129b. Помимо новой Таллиннской больницы во всех таллиннских районах останутся работать центры здоровья первичного уровня для того, чтобы врачебная помощь первичного уровня оставалось доступной по всему городу.

Планируемые объемы услуг Таллиннской больницы и планируемое пространство были оценены исходя из модели прогнозов, которые были составлены в сотрудничестве Министерства социальных дел и Больничной кассы исходя из демографических изменений, действующих до сих пор объемов услуг по возрастным группам, а также исходя из предполагаемых структурных изменений в здравоохранении.

Предполагаемая сумма проекта строительства Таллиннской больницы с 2020 по 2027 год составляет около 400 миллионов евро, которая, согласно планам, будет покрыта из городского и государственного бюджетов, также будут привлечены структурные средства Европейского союза. ”Более детальная программа строительства Таллиннской больницы, доходы и источники расходов станут известны в ходе следующих переговоров и решений кабинета правительства. К этой теме вернутся осенью 2020 года в ходе переговоров по государственному бюджету”, — добавил министр Танель Кийк.

Согласно планам, в ласнамяэском медицинском городке первым появится центр здоровья, который должен быть построен к концу 2021 года. Кроме главного корпуса больницы и центра здоровья планируется также множество зданий, которые будут использоваться исходя из нужд.

Министерство социальных дел и город Таллинн заключили 18 февраля 2019 года соглашение о совместной работе и создали совместную рабочую группу, которая разработает дальнейший план строительства Таллиннской больницы. Цель рабочей группы — разработать конкретную схему распределения работ, программу и график действий, юридическую форму сотрудничества, а также план финансирования. Все это должно быть готово не позднее 1 марта 2020 года.