"Извращенцы потеряли всякое чувство меры!" Организатор ЛГБТ-кинофестиваля прислал членам EKRE открытку с целующимися мужчинами

”Спокойного рождества и блистательного нового года”, — гласит надпись на открытке. По мнению члена волостного собрания Винни Эвелин Пооламетс (EKRE), речь идет о явной провокации.

”Сегодня извращенцы потеряли всякое чувство меры. Моя девятилетняя дочь, возвращаясь из школы, захватила из почтового ящика газеты, среди которых оказалась и эта открытка. У меня ушло немало сил, чтобы объяснить ребенку, почему нам посылают изображение целующихся мужчин в нижнем белье. Каковы будут следующие нападки в отношении моей семьи? Что они сделают: придут к моему дому трясти своим прелестями или всучат моему ребенку порножурнал?” — негодует Пооламетс в Facebook.

”Мы разослали очень много открыток, и не только им. Адресатов было очень много. Выбирали тех, кого хотели поздравить с рождеством”, — пояснил организатор фестиваля Кейо Соомелт.

”Если человек расценивает открытку как нападку на семью, то это его проблема”, — добавил он.

Эвелин Пооламетс считает, что если организаторы хотели поздравить ее и ее мужа, депутата Анти Пооламетса (EKRE), то могли бы указать адресата и положить открытку в конверт.

Женщина полагает, что открытку им прислали из-за их критических высказываний о фестивале и его финансировании за счет города.