"Извращенцев везде полно": в уличных туалетах в Пирита проделали отверстия для подглядывания

"Совершенно невероятно, извращенцев везде полно", — сказал передаче мужчина, который обнаружил что отверстия были во всех трех уличных туалетах, сообщает "Kuuurija".

Управа Пирита проинформировала о случившемся Таллинснкий департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Департамент для решения проблемы связался с занимающимся установкой и обслуживанием уличных туалетов предприятием, которое пообещало быстро привести в порядок поврежденный уличный туалет.

"Поврежденный уличный туалет заменят на новый в течение сегодняшнего дня", — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. "Также районная управа попросила расследовать совершенное нарушение полицию и просмотреть записи с камер наблюдения", — добавил он. "Призываю людей незамедлительно сообщать о таких поступках в управу Пирита, полицию или Таллиннскую муниципальную полицию по телефонам 645 7600, 112 или 14 410", — сказал Лийнат.