Известный политик Игорь Грязин теперь будет служить в церкви

"Соответствует истине", - ответил Грязин на вопрос об окончании учебы, но добавил, что, несмотря на диаконство, он продолжит и работу преподавателем в Таллиннском университете.

"Сегодня большая часть служителей церкви основное рабочее место имеет где-то на стороне", - сказал он.

Он уточнил, что ему предложили место викария, но не назначали конкретного прихода. Он будет работать во всем Саареском пробстве, которое включает острова Сааремаа, Хийумаа, Муху и Рухну. Пастор будет решать, куда конкретно викарий должен поехать на службу.