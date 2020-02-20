Известный политик Игорь Грязин теперь будет служить в церкви

Ученый-юрист и бывший политик Игорь Грязин закончил на этой неделе обучение в Институте теологии Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви и сдал ставленнический экзамен во диакона. Вскоре он приступит к работе в Саареском пробстве, сообщает новостной портал ERR.
"Соответствует истине", - ответил Грязин на вопрос об окончании учебы, но добавил, что, несмотря на диаконство, он продолжит и работу преподавателем в Таллиннском университете.
"Сегодня большая часть служителей церкви основное рабочее место имеет где-то на стороне", - сказал он.
Он уточнил, что ему предложили место викария, но не назначали конкретного прихода. Он будет работать во всем Саареском пробстве, которое включает острова Сааремаа, Хийумаа, Муху и Рухну. Пастор будет решать, куда конкретно викарий должен поехать на службу.
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