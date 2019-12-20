Известный эстонский музыкант обвиняется в сексуальных домогательствах к ребенку

В обвинении фигурирует один эпизод с физическими приставаниями 51-летнего Лоосаара к ребенку (девочке младше 10 лет), пишет rus.err.ee.

Кроме того, у музыканта обнаружено 19 фотографий и четыре видео, которые могут квалифицироваться как детская порнография.

По словам окружного прокурора Арики Алманн, обвинение связано с эпизодом, который произошел несколько лет назад и о котором правоохранительным органам сообщили об этом только сейчас, потому что пострадавшая в тот момент не поняла, что произошло, из-за своего юного возраста.

"Любая информация о домогательствах к несовершеннолетним проверяется со всей серьезностью, а если появляются улики, указывающие на возможное преступление, то прокуратура направляет дело в суд. Чем раньше сообщить в полицию, тем быстрее можно отреагировать, но даже при получении информации о событиях, которые произошли несколько лет назад, мы прикладываем максимум усилий для установления их обстоятельств", — добавила Алманн.