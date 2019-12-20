Известный эстонский музыкант обвиняется в сексуальных домогательствах к ребенку(3)
Пыхьяская окружная прокуратура предъявила известному музыканту и актеру Венно Лоосаару обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Пыхьяская окружная прокуратура предъявила известному музыканту и актеру Венно Лоосаару обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
Согласно обвинению, Лоосаар через одежду трогал девочку младше 10 лет в области гениталий. Также в его владении имелось 19 фотографий и 4 видео с детской порнографией.
Сам Лоосаар сказал Delfi, что прокомментирует ситуацию после 15 часов, когда поговорит с ERR. Выдвинутые в его адрес обвинения он не подтвердил, но и не опроверг.
Режиссер Прийт Валкна, который неоднократно выступал вместе с Лоосааром в составе ансамбля Kala, не пожелал комментировать случившееся, однако отметил, что не замечал в поведении Лоосаара ничего ненормального.
Окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.
Кроме того, в ходе обысков дома у Лоосара было обнаружено гладкоствольное ружье. Разрешение на его хранение у мужчины нет. В связи с данным фактом ему также было предъявлено обвинение.
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