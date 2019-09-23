Известный эстонский художник: КГБ назвал мою работу пропагандой гомосексуализма(50)
Хотя эротика в искусстве в советское время приводила художников в различные ситуации, и в то время были авторы, которые этим активно занимались.
Хотя эротика в искусстве в советское время приводила художников в различные ситуации, и в то время были авторы, которые этим активно занимались.
Эротика в искусстве не всегда встречает одобрение, достаточно вспомнить недавний скандал вокруг рекламы выставки Элисон Джексон, когда городские власти заставили организаторов (Fotografiska) убрать с улиц плакаты спорного содержания.
В советские времена было, однако, всё гораздо хуже, часто оценку искусству давал КГБ. С этим столкнулся художник Леонард Лапин, со школьной скамьи рисовавший "акты".
С его работой связан один из крупнейших скандалов в эстонском искусстве, когда КГБ потребовал снять его работу.
"Я делал в марте 1984 года выставку в галерее Draakon на улице Пикк. Свое фото "Autoportree Veenusena" ("Автопортрет в виде Венеры") выставил в окне. В зале были работы из серии "Naine-masin" ("Женщина-машина"). Но в марте в СССР отмечали Международный женский день. Управление КГБ находилось довольно близко от галереи. Работающие там люди ходили мимо нее. И КГБ потребовал от Союза художников закрыть выставку. Мою работу в стиле "мужской акт" назвали пропагандой гомосексуализма.
С требованием снять работу я не согласился. К тому времени экономика СССР была в кризисе. Эти работы, что были выставлены в галерее Draakon и которые КГБ требовал убрать, в то же самое время продавались в экспортном салоне Москвы, в основном — в США.
Для меня это было невыгодно, так как я получил за картину около 100 рублей, а в Америку их продавали по 700. Но какой-то доход мне это приносило. Из того салона мои работы купила Третьяковская галерея и Русский музей.
Примерно 10 процентов от суммы получал чеками, которые можно было использовать в валютном магазине.
В советское время обнаженное женское тело было вообще под запретом, в Эстонии мог акты выставлять только Олев Субби, который выбил себе это право.
Такая ситуация продолжалась до перестройки. В 1985, когда к власти пришел Горбачев, стало свободнее, всё изменилось довольно быстро.
Подробнее мысли Леонарда Лапина об "запрещенном" в советское время жанре, о его учителях и вдохновлявших примерах, читайте здесь.
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