Известный эстонский художник: КГБ назвал мою работу пропагандой гомосексуализма

Эротика в искусстве не всегда встречает одобрение, достаточно вспомнить недавний скандал вокруг рекламы выставки Элисон Джексон, когда городские власти заставили организаторов (Fotografiska) убрать с улиц плакаты спорного содержания.

В советские времена было, однако, всё гораздо хуже, часто оценку искусству давал КГБ. С этим столкнулся художник Леонард Лапин, со школьной скамьи рисовавший "акты".

С его работой связан один из крупнейших скандалов в эстонском искусстве, когда КГБ потребовал снять его работу.

"Я делал в марте 1984 года выставку в галерее Draakon на улице Пикк. Свое фото "Autoportree Veenusena" ("Автопортрет в виде Венеры") выставил в окне. В зале были работы из серии "Naine-masin" ("Женщина-машина"). Но в марте в СССР отмечали Международный женский день. Управление КГБ находилось довольно близко от галереи. Работающие там люди ходили мимо нее. И КГБ потребовал от Союза художников закрыть выставку. Мою работу в стиле "мужской акт" назвали пропагандой гомосексуализма.