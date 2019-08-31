Известные выпускники ТТУ требуют отставки ректора Яака Аавиксоо

В письме, которое подписали несколько десятков выпускников, отмечается, что совершенно неприемлемо, когда деятельностью или бездействием руководства университета наносится непоправимый ущерб имиджу вуза.

Авторы письма считают ущербом имиджу изменение исторического названия вуза на TalTech, а также историю с мошенничеством при получении европейских грантов в Институте инноваций и управления им. Рагнара Нурксе.

Письмо заканчивает призывом: "В Таллиннском техническом университете возникла неслыханная ситуация, когда прокуратура возбудила уголовное дело на основе опубликованных в СМИ материалов о мошенничестве. Единственное возможное решение в подобной ситуации — уход ректора со своей должности".

Письмо подписали Сийм Идунурм, Карл Ыйгер, Олави Паулус, Ааре Китсинг, Рейн Квелл, Тоомас Сымера, Харри Луми, Олев Хелинд, Юхан Каянду, Валдек Кулбах, Тыну Теэ, Рейн Леэне, Ааду Кана, Андрес Саар, Рихо Орас, Кайдо Хяэл, Лео Мытус, Андрес Лахе, Олав Аарна, Райво Вилу, Агу Палк, Пеэп Пяро, Юри Сяэрекынно, Тийт Пукк, Анне Алтпере, Антс Рая, Прийт Кулу, Майдо Аяотс, Рейн-Карл Лойде, Велло Кукк, Тоомас Лаур, Андрес Кеэваллик. Пауль Трейер, Мати Валдма, Рейн Лаанеотс, Яан Ярвик, Юри Таннер, Маре Тейхманн.