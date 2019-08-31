Известные выпускники ТТУ потребовали отставки ректора Яака Аавиксоо. Что он на это ответил?

Яак Аавиксоо ответил на это сегодня, что не считает в данной ситуации правильным уходить в отставку с должности, но добавил, что сделает это незамедлительно, если ему или университету предъявят подозрение в преступлении.

"Предъявленные Институту Нурксе и университету через Postimees обвинения очень серьезные. Расследование начали университет и прокуратура. Сегодня главной задачей является выяснение правды, после чего можно начинать решать. За организацию этого несет ответственность ректор", — сказал Аавиксоо.

Одновременно Аавиксоо сказал, что критика задним числом, особенно со стороны оставшихся в стороне от активной деятельности университета членов, не всегда была конструктивной.