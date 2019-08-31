31.08.2019, 11:50

Известные выпускники ТТУ потребовали отставки ректора Яака Аавиксоо. Что он на это ответил?

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rus.delfi.ee
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Jaak Aaviksoo
Jaak AaviksooFoto: Priit Simson

Выпускники Таллиннского технического университета (ТТУ), среди которых бывшие ректоры Андрес Кеэваллик и Олав Аарна, а также профессора вуза, требуют в открытом письме отставки нынешнего ректора Яака Аавиксоо, передает rus.err.ee.

В письме, которое подписали несколько десятков выпускников, отмечается, что совершенно неприемлемо, когда деятельностью или бездействием руководства университета наносится непоправимый ущерб имиджу вуза.

Авторы письма считают ущербом имиджу изменение исторического названия вуза на TalTech, а также историю с мошенничеством при получении европейских грантов в Институте инноваций и управления им. Рагнара Нурксе.

Письмо заканчивает призывом: "В Таллиннском техническом университете возникла неслыханная ситуация, когда прокуратура возбудила уголовное дело на основе опубликованных в СМИ материалов о мошенничестве. Единственное возможное решение в подобной ситуации — уход ректора со своей должности".

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Письмо подписали Сийм Идунурм, Карл Ыйгер, Олави Паулус, Ааре Китсинг, Рейн Квелл, Тоомас Сымера, Харри Луми, Олев Хелинд, Юхан Каянду, Валдек Кулбах, Тыну Теэ, Рейн Леэне, Ааду Кана, Андрес Саар, Рихо Орас, Кайдо Хяэл, Лео Мытус, Андрес Лахе, Олав Аарна, Райво Вилу, Агу Палк, Пеэп Пяро, Юри Сяэрекынно, Тийт Пукк, Анне Алтпере, Антс Рая, Прийт Кулу, Майдо Аяотс, Рейн-Карл Лойде, Велло Кукк, Тоомас Лаур, Андрес Кеэваллик. Пауль Трейер, Мати Валдма, Рейн Лаанеотс, Яан Ярвик, Юри Таннер, Маре Тейхманн.

Яак Аавиксоо ответил на это сегодня, что не считает в данной ситуации правильным уходить в отставку с должности, но добавил, что сделает это незамедлительно, если ему или университету предъявят подозрение в преступлении.

"Предъявленные Институту Нурксе и университету через Postimees обвинения очень серьезные. Расследование начали университет и прокуратура. Сегодня главной задачей является выяснение правды, после чего можно начинать решать. За организацию этого несет ответственность ректор", — сказал Аавиксоо.

Одновременно Аавиксоо сказал, что критика задним числом, особенно со стороны оставшихся в стороне от активной деятельности университета членов, не всегда была конструктивной.

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