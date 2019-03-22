Изрисовавший окна бюро Центристской партии мужчина оказался бывшим социал-демократом

Сразу после инцидента полиция попросила у общественности помощи в установлении личности злоумышленника.

Вчера ведомство сообщило, что мужчину, который соответствовал описанию, заметили чуть после 15 часов у здания Таллиннского городского собрания чиновник Муниципальной полиции и внимательный прохожий, которые сообщили об этом полиции. На место прибыли полицейские, у горсобрания находился соответствующий описанию 40-летний мужчина. Ему была передана повестка.

По данным Delfi, речь идет о Максиме Николаеве, который с 2011 по 2017 год входил в ряды СДПЭ и два раза баллотировался в ее рядах на местных выборах. В 2013 году он собрал 12 голосов, в 2017 — 21 голос.

Будучи уже беспартийным, Николаев был замечен в участии в нескольких акциях протеста. Задержан он был также во время митинга.