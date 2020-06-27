Изобретения детей призывают бороться с потеплением климата и беречь природу Эстонии

Изобретение «Спаси нашу планету» оказалось любимым изобретением и для родителей, и для детей среди десяти финалистов и более чем 130 работ, поступивших на конкурс изобретений 2020 года. Учитывая, что в этом году почти каждая вторая работа была связана с тематикой изменения климата, охраной окружающей среды и уборкой мусора, работа Эмили подвела итог по основному посланию конкурса изобретений – дети осознают происходящее в природе и пытаются думать сообща об улучшении ситуации.

Второе место в нынешнем конкурсе заняла «Машина для рисования изобретений» трехлетнего Кермо Клеэна из Ярваского уезда и третье место – работа «Лампа для увлекательных снов» четырехлетнего таллиннца Магнуса Эрика. Все три победителя вместе со своими семьями смогут по окончании чрезвычайного положения слетать в Лондон, Берлин или Копенгаген при поддержке банка SEB и airBaltic.

Победительница конкурса изобретений Эмили Матюшенко: «В нашей окружающей среде сейчас много проблем, и некоторые из них кажутся очень большими и сложными, например горы пластика в океане или кислотные дожди. В итоге у детей может сложиться впечатление, что совсем ничего нельзя сделать. Однако всё как раз наоборот: каждый ребенок может за собой убирать мусор, сажать деревья или другие растения, заботиться о них и при необходимости их поливать». Теперь и в парке Страны Лотте можно получить конвертик с семенами и посеять дерево. По изобретению, созданному с помощью Центра управления государственными лесами Эстонии, составлена инструкция, как и где можно сеять семена ели и сосны. Рядом с изобретением оборудована также выставочная зона, знакомящая с лесными деревьями разного возраста.

«Уже в третий раз в Стране Лотте открывается аттракцион, авторами идеи которого являются дети. Конкурс изобретений показывает нам, насколько метко видят дети окружающие нас проблемы, и благодаря конкурсу могут выразить свою обеспокоенность и поддержку. Если изобретение открывашки для обертки конфеты с ключом, созданное в первый год, ставило своей целью осознанное употребление сладкого, то в прошлом году перед нами было изобретение, которое было связано с сохранением душевного здоровья. В этом году добрая половина всех поступивших работ была направлена на решение экологических проблем, что и для Страны Лотте, и для родителей является знаком того, что тема требует обсуждения с детьми», – комментирует изобретения детей Эстонии исполнительный директор тематического парка Страны Лотте Маргит Тооду.