Изобретение детей из Эстонии позволяет измерять уровень радости в организме

”Как раз перед самым веселым праздником, который отмечается в Эстонии, в Стране Лотте появится уже второй новый аттракцион, авторами идеи которого являются дети. Уже второй год подряд конкурс изобретателей показывает нам, насколько точно дети подмечают поднятые вокруг нас проблемы и вызовы для общества, и умеют их интерпретировать на свой язык. Если созданное в прошлом году изобретение ставило перед собой цель сознательного отношения к потреблению сладостей (открыватель конфет с ключом), то в этом году перед нами изобретение, словно направленное на поддержание психологического здоровья. Нельзя не упомянуть, что многие работы как в прошлом, так и в этом году были связаны с сортировкой мусора, с уборкой, а также касались других связанных с экологией проблем, актуальных для Эстонии”, — прокомментировала изобретение эстонских ребят исполнительный директор тематического парка Страна Лотте Маргит Тооду.

На проводившийся с января до середины марта 2019 года второй конкурс изобретателей, организованный банком SEB и тематическим парком Страна Лотте, поступило более 140 работ. Изобретательские проекты поступали со всех уголков Эстонии, работы были представлены как на эстонском, так и на русском языках, активнее всего участвовали ребята младшего школьного возраста. Самым юным участником конкурса стал 3‑летний изобретатель, работа которого была призвана облегчить процесс чистки зубов у малышей. Многие изобретатели представляли на конкурс сразу до пяти работ.

Авторы работы, одержавшей победу в этом году, отправятся вместе с родителями в круиз в Стокгольм от Tallink, посетят невероятно увлекательный научный парк Tom Tits и смогут остановиться в столичном отеле. Награждение всех финалистов конкурса, а также церемония торжественного открытия одержавшей победу работы состоится 22 июня 2019 года в тематическом парке Страна Лотте. На месте можно будет принять участие в церемонии награждения, которая будет проведена лучшими изобретателями деревни Лотте.