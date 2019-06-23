23.06.2019, 12:58

Изобретение детей из Эстонии позволяет измерять уровень радости в организме


rus.delfi.ee
EST
Изобретение детей из Эстонии позволяет измерять уровень радости в организме
SEB

Завтра, 22 июня в Стране Лотте будет открыт первый в Эстонии ”Измеритель радости” — изобретение ребят из Эстонии, позволяющее измерить уровень радости каждого человека — как ребенка, так и взрослого.

Авторами работы, одержавшей победу в конкурсе SEB и Страны Лотте, стали 5-летняя Элеонора и 3-летний Густав. По словам ребят, их изобретение позволяет держать под контролем важный уровень радости в организме.

Как родители, так и дети отдали большинство своих голосов за ”Измеритель радости”, причем на Большой Конкурс изобретений 2019 года было представлено более 140 работ, шесть из которых вышли в финал. Процесс измерения детской радости, изобретенный ребятами, представляет собой веселые действия в игровой форме, и сам по себе доставляет много радости. Идею своего изобретения прокомментировала Элеонора: ”Если уровень радости в организме становится опасно низким, то это делает ребенка крайне восприимчивым к вирусам и капризам. Чтобы держать его под контролем, необходимо не реже раза в год проверять свой уровень радости”. Видеоролик авторов изобретения можно посмотреть здесь.

”Как раз перед самым веселым праздником, который отмечается в Эстонии, в Стране Лотте появится уже второй новый аттракцион, авторами идеи которого являются дети. Уже второй год подряд конкурс изобретателей показывает нам, насколько точно дети подмечают поднятые вокруг нас проблемы и вызовы для общества, и умеют их интерпретировать на свой язык. Если созданное в прошлом году изобретение ставило перед собой цель сознательного отношения к потреблению сладостей (открыватель конфет с ключом), то в этом году перед нами изобретение, словно направленное на поддержание психологического здоровья. Нельзя не упомянуть, что многие работы как в прошлом, так и в этом году были связаны с сортировкой мусора, с уборкой, а также касались других связанных с экологией проблем, актуальных для Эстонии”, — прокомментировала изобретение эстонских ребят исполнительный директор тематического парка Страна Лотте Маргит Тооду.

На проводившийся с января до середины марта 2019 года второй конкурс изобретателей, организованный банком SEB и тематическим парком Страна Лотте, поступило более 140 работ. Изобретательские проекты поступали со всех уголков Эстонии, работы были представлены как на эстонском, так и на русском языках, активнее всего участвовали ребята младшего школьного возраста. Самым юным участником конкурса стал 3‑летний изобретатель, работа которого была призвана облегчить процесс чистки зубов у малышей. Многие изобретатели представляли на конкурс сразу до пяти работ.

Авторы работы, одержавшей победу в этом году, отправятся вместе с родителями в круиз в Стокгольм от Tallink, посетят невероятно увлекательный научный парк Tom Tits и смогут остановиться в столичном отеле. Награждение всех финалистов конкурса, а также церемония торжественного открытия одержавшей победу работы состоится 22 июня 2019 года в тематическом парке Страна Лотте. На месте можно будет принять участие в церемонии награждения, которая будет проведена лучшими изобретателями деревни Лотте.

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