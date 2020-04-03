03.04.2020, 10:07

"Изобретаем велосипед и вспоминаем советское время". Бросившийся на амбразуру врач рассказал о борьбе с "коварным" коронавирусом

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"лучше носить маску, чем не носить!"
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"Изобретаем велосипед и вспоминаем советское время". Бросившийся на амбразуру врач рассказал о борьбе с "коварным" коронавирусом
Saaremaal on nakkuskandjaid küll palju, ent haiglaravi vajab praegu veel käputäis. „Arvestades, kuidas see haigus levib, näitavad kõik prognoosid, et oleme alles rahulikus faasis,” ütleb Uuetoa.

Общественности Хассо Ууэтоа известен как востребованный кардиолог, который делил свое время между эстонскими клиниками и университетской клиникой Гётеборга. Начиная с понедельника он в качестве врача общего профиля борется с коронавирусом в Курессаареской больнице, пишет Eesti Päevaleht.

С нарастанием кризиса амбулаторная работа Ууэтоа в Таллинне остановилась, и он решил использовать этот момент во благо общества.

В больнице Ууеэтоа работает с восьми часов до четырех. В последние три дня он был единственным врачом в отделении диагностики. Сюда поступают люди с проблемами дыхания, у которых еще нет точного диагноза.

Первостепенная задача — облегчить их страдания и в случае положительного теста на коронавирус определить дальнейшие действия.

По словам Ууэтоа, в больнице царит оживленная атмосфера. Медики, которые самыми первыми заразились вирусом, уже один из другим начинают возвращаться в строй, и в учреждении в целом наблюдается, скорее разумная озабоченность, чем паника или отчаяние.

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Тем не менее, борьба эта для работников медицины нелегкая. ”Как раз сегодня я встретил одного анестезиолога, который ночью дежурил и сказал, что его рабочие день длился 36 часов. 12 часов он проведет дома, а затем снова на работу на 36 часов. Это очень большая нагрузка”, — отмечает Ууэтоа.

Еще не хватает больнице санитаров и подсобного персонала. Доктора говорит, что было бы хорошо, если бы больнице на помощь пришли предприниматели, предоставив, например, машины для мытья полов. Особенно хорошо, если бы эти устройства позволяли использовать дезинфицирующие средства.

Худшее — впереди

Когда Ууэтоа приступил к работе, то был удивлен, насколько мало было предоставлено медперсоналу информации о том, как они должны действовать во время эпидемии. Врачей- и медсестер-инфекционистов в больнице нет. Есть несколько человек, которые когда-то работали в инфекционном отделении, и теперь им приходится вспоминать былой опыт.

”То, что на Сааремаа — очаг эпидемии, известно уже давно. Департамент здоровья мог бы еще раньше прислать сюда специалистов. Мы тут занимаемся изобретением велосипеда и пытаемся вспомнить советское время. Департамент здоровья мог бы уже сделать из этого выводы и уже сейчас, опираясь на наш опыт здесь, организовать курсы для таллиннских врачей, чтобы они были ко всему этому готовы”, — рассуждает врач.

Ууэтоа говорит, что хотя средств индивидуальной защиты пока хватает, зачастую их качество оставляет желать лучшего и нет нужных размеров.

”Некоторые защитные очки хорошо прилегают к лицу, а некоторые жмут, болтаются или запотевают. Нам приходится брать анализы как из артерии, так и из вены, ставить канюлю. И если делать это в запотевших очках, которые к тому же нельзя поправить, то приходится очень непросто”.

”Принимая во внимание, как распространяется эта болезнь, все прогнозы указывают на то, что мы сейчас находимся в спокойной фазе”, — отмечает он. Увеличение наплыва пациентов ожидается в предстоящие выходные и на следующей неделе. Исходя из этого, возле Курессаареской больницы на днях установили полевой госпиталь Сил обороны.

По словам Ууэтоа, серьезную проблему представляет и вопрос этики. ”Большая группа риска — пожилые люди. В отделении диагностики сейчас несколько пациентов, поступивших из домов по уходу. Они не ориентируется в происходящем, у них деменция. Конечно, мы должны лечить их так же, как и остальных. Сейчас у нас кризис еще не достиг той фазы, когда придется выбирать — лечить их или нет. Однако уже сейчас ясно, что они заполняют больницу и выздоравливают медленно. И их будет еще больше”.

”В подобных ситуациях нельзя останавливаться. То, что произошло вчера, — произошло вчера и это надо забыть. Сегодня — новый день, и надо думать, что сегодня все будет хорошо. Зачастую так и случается”.

По словам Ууэтоа, коронавирус очень коварен. ”По некоторым людям эта болезнь бьет очень сильно. Очень трудно сказать, кто перенесет ее легче, кто труднее. Да, мы знаем, что пожилые люди подвержены большему риску, но вирус может тяжело ударить и по более молодым”.

Так, в день интервью Ууэтоа пришлось отправить на вертолете в Таллинн 50-летнего пациента. Четыре дня назад мужчина пришел в больницу с первыми признаками коронавируса. Тест показал отрицательный результат, а симптомы были несерьезными, поэтому его отправили домой. Но состояние пациента быстро ухудшилось и его направили на лечение в Таллинн. До этого проблем со здоровьем у мужчины не было и он находится в хорошей физической форме.

Использование масок помогает!

Хасса Ууэтоа также считает, что носить маску лучше, чем не носить. Он говорит, что понимает, почему в самом начале эпидемии подчеркивалось, что одной только маски для защиты недостаточно. По его словам, тогда было важно избежать покупательской паники, чтобы медицинские работники не остались без средств индивидуальной защиты. Сейчас же ясно, что использование маски — это один из самых эффективных способов защиты от коронавируса.

По мнению Ууэтоа, даже самодельная маска лучше, чем ничего. ”Конечно, в таком случае макси необходимо стирать, стерилизовать, кипятить и гладить, но если вы, например, ходите только в магазин, то в течение этого часа или двух они помогут защитить ваше здоровье”, — сказал Ууэтоа.

Как мы уже писали ранее, за ношение масок выступили и другие эстонские медики.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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