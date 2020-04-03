"Изобретаем велосипед и вспоминаем советское время". Бросившийся на амбразуру врач рассказал о борьбе с "коварным" коронавирусом

Когда Ууэтоа приступил к работе, то был удивлен, насколько мало было предоставлено медперсоналу информации о том, как они должны действовать во время эпидемии. Врачей- и медсестер-инфекционистов в больнице нет. Есть несколько человек, которые когда-то работали в инфекционном отделении, и теперь им приходится вспоминать былой опыт.

”То, что на Сааремаа — очаг эпидемии, известно уже давно. Департамент здоровья мог бы еще раньше прислать сюда специалистов. Мы тут занимаемся изобретением велосипеда и пытаемся вспомнить советское время. Департамент здоровья мог бы уже сделать из этого выводы и уже сейчас, опираясь на наш опыт здесь, организовать курсы для таллиннских врачей, чтобы они были ко всему этому готовы”, — рассуждает врач.

Ууэтоа говорит, что хотя средств индивидуальной защиты пока хватает, зачастую их качество оставляет желать лучшего и нет нужных размеров.

”Некоторые защитные очки хорошо прилегают к лицу, а некоторые жмут, болтаются или запотевают. Нам приходится брать анализы как из артерии, так и из вены, ставить канюлю. И если делать это в запотевших очках, которые к тому же нельзя поправить, то приходится очень непросто”.

”Принимая во внимание, как распространяется эта болезнь, все прогнозы указывают на то, что мы сейчас находимся в спокойной фазе”, — отмечает он. Увеличение наплыва пациентов ожидается в предстоящие выходные и на следующей неделе. Исходя из этого, возле Курессаареской больницы на днях установили полевой госпиталь Сил обороны.

По словам Ууэтоа, серьезную проблему представляет и вопрос этики. ”Большая группа риска — пожилые люди. В отделении диагностики сейчас несколько пациентов, поступивших из домов по уходу. Они не ориентируется в происходящем, у них деменция. Конечно, мы должны лечить их так же, как и остальных. Сейчас у нас кризис еще не достиг той фазы, когда придется выбирать — лечить их или нет. Однако уже сейчас ясно, что они заполняют больницу и выздоравливают медленно. И их будет еще больше”.

”В подобных ситуациях нельзя останавливаться. То, что произошло вчера, — произошло вчера и это надо забыть. Сегодня — новый день, и надо думать, что сегодня все будет хорошо. Зачастую так и случается”.

По словам Ууэтоа, коронавирус очень коварен. ”По некоторым людям эта болезнь бьет очень сильно. Очень трудно сказать, кто перенесет ее легче, кто труднее. Да, мы знаем, что пожилые люди подвержены большему риску, но вирус может тяжело ударить и по более молодым”.