Изменения в порядке посещения эстонских островов

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал сегодня дополнения в порядок ограничения передвижения на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну и Муху. Ограничения на передвижение были распространены также на остров Мания. Между островами Муху и Сааремаа можно двигаться без ограничений.
Ограничения на передвижение были дополнены правилом, согласно которому жители острова, чье место работы находится на материковой Эстонии, могут в рабочих целях уехать с острова. При этом им нужно учитывать, что до конца срока действия ограничений на передвижение вернуться домой им уже не удастся.
Также и люди, чье место работы находится на острове, могут туда приехать, однако у них уже не будет права вернуться на материк до окончания срока действия ограничений.
Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение руководителя чрезвычайного положения немедленно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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