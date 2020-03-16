Изменения в порядке посещения эстонских островов

Ограничения на передвижение были дополнены правилом, согласно которому жители острова, чье место работы находится на материковой Эстонии, могут в рабочих целях уехать с острова. При этом им нужно учитывать, что до конца срока действия ограничений на передвижение вернуться домой им уже не удастся.

Также и люди, чье место работы находится на острове, могут туда приехать, однако у них уже не будет права вернуться на материк до окончания срока действия ограничений.

Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение руководителя чрезвычайного положения немедленно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!