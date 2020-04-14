Изменение распоряжения премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 года

Принято 09.04.2020 No 62

На основании частей 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях, и исходя из чрезвычайного положения, установленного распоряжением No 76 от 12 марта 2020 г. Правительства Республики ”Объявление чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики”:

1. Дополнить распоряжение премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 г., которым премьер-министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничения свободы передвижения лиц с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, а также проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, пунктом 41 в следующей формулировке:

”41. Под местом жительства или постоянным местом пребывания в значении настоящего распоряжения понимаются также места оказания услуг приюта и убежища”.

2. Дополнить распоряжение премьер-министра No 58 от 3 апреля 2020 г., которым премьер-министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничение свободы передвижения в учреждениях попечительства, подпунктами 4–6 к пункту 2 в следующей формулировке:

”4) о лице, которое нуждается в стационарном лечении;

5) в случае ухода лица по распоряжению полицейского чиновника;

6) в экстренном случае, подвергающим опасности жизнь или здоровье людей”.

3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Ограничения свободы передвижения устанавливаются по причине крайне высокого риска распространения вируса, поэтому в настоящей ситуации с большим числом зараженных ограничение передвижения и скопления лиц является пропорциональным. Ограничение свободы передвижения необходимо для защиты жизни и здоровья людей, а также для защиты значительного общественного интереса с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Эстонской Республики.