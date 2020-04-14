14.04.2020, 15:30

Изменение распоряжения премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 года

 (5)
Штраф 2000 евро!
EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение лиц с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19, а также проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства” и распоряжения No 58 от 3 апреля 2020 г. ”Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничения на свободное передвижение в учреждениях опеки и попечительства”.

Принято 09.04.2020 No 62

На основании частей 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях, и исходя из чрезвычайного положения, установленного распоряжением No 76 от 12 марта 2020 г. Правительства Республики ”Объявление чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики”:

1. Дополнить распоряжение премьер-министра No 52 от 26 марта 2020 г., которым премьер-министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничения свободы передвижения лиц с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, а также проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, пунктом 41 в следующей формулировке:

”41. Под местом жительства или постоянным местом пребывания в значении настоящего распоряжения понимаются также места оказания услуг приюта и убежища”.

2. Дополнить распоряжение премьер-министра No 58 от 3 апреля 2020 г., которым премьер-министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничение свободы передвижения в учреждениях попечительства, подпунктами 4–6 к пункту 2 в следующей формулировке:

”4) о лице, которое нуждается в стационарном лечении;
5) в случае ухода лица по распоряжению полицейского чиновника;
6) в экстренном случае, подвергающим опасности жизнь или здоровье людей”.
3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.
4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Ограничения свободы передвижения устанавливаются по причине крайне высокого риска распространения вируса, поэтому в настоящей ситуации с большим числом зараженных ограничение передвижения и скопления лиц является пропорциональным. Ограничение свободы передвижения необходимо для защиты жизни и здоровья людей, а также для защиты значительного общественного интереса с целью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опубликована на сайте Правительства Эстонской Республики.

В случае неисполнения надлежащим образом мер чрезвычайного положения применяются меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного штрафа составляет 2000 евро.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке,
предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Распоряжение может быть оспорено также путем подачи жалобы в административный суд в порядке, предусмотренном в Административно-процессуальном кодексе, в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас
Руководитель чрезвычайного положения

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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