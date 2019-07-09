09.07.2019, 15:30

Изменение автобусных маршрутов при закрытии Лаагна теэ: будьте особенно внимательными с четырьмя линиями


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna transpordivahendidFoto: Madis Veltman

Уже завтра на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ начнутся съемки фильма, что повлечет за собой изменения в работе общественного транспорта. Изменения коснутся 11 автобусных маршрутов, а также графиков их работы в период с 10 по 21 июля, сообщает Tallinna Linnatranspordi AS.

Особое внимания на изменения графика работы общественного транспорта следует обратить тем пассажирам, которые пользуются маршрутом следующих автобусов: 53, 56, 67 и 68, так как именно на этих линиях будет больше всего изменений. В основном изменения в работе вышеперечисленных автобусов произойдут в утренние часы-пик, после обеда и на выходных. Кроме того, график работы изменится и на автобусных линиях 7, 13, 31, 49, 51, 54 и 58. Более подробную информацию об изменениях в графике движения автобусов можно получить на сайте transport.tallinn.ee

”И хотя все автобусы будут курсировать, то есть не будет отменена или временно закрыта ни одна автобусная линия, движение общественного транспорта в период с 10 по 21 июля по Лаагна теэ будет изменено, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам заблаговременно ознакомиться со всеми изменениями в работе автобусов и их маршрутах, следить за расписанием и запастить временем и терпением”, — отметил директор автобусной службы TLT Меэлис Тарту. ”Учитывая, что съемки фильма повлекут за собой множество изменений в организации дорожного движения, мы будем следить за ситуацией, чтобы оперативно вмешаться в случае необходимости, и чтобы все пассажиры могли воспользоваться услугами общественного транспорта”, — заявил Меэлис Тарту.

Напоминаем, что в связи с временным закрытием Лаагна теэ, большинство автобусов будут перенаправлены в объезд по улице Пунане.

Вся подробная информация о работе общественного транспорта в Таллинне доступна на странице www.transport.tallinn.ee. Для удобства пассажиров и возможности запланировать свой маршрут на странице также можно следить в реальном времени за расположением и движением общественного транспорта. Для этого необходимо в меню слева выбрать ”Карта” и активировать возможность ”Показать транспорт”.

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