Изменение автобусных маршрутов при закрытии Лаагна теэ: будьте особенно внимательными с четырьмя линиями

Особое внимания на изменения графика работы общественного транспорта следует обратить тем пассажирам, которые пользуются маршрутом следующих автобусов: 53, 56, 67 и 68, так как именно на этих линиях будет больше всего изменений. В основном изменения в работе вышеперечисленных автобусов произойдут в утренние часы-пик, после обеда и на выходных. Кроме того, график работы изменится и на автобусных линиях 7, 13, 31, 49, 51, 54 и 58. Более подробную информацию об изменениях в графике движения автобусов можно получить на сайте transport.tallinn.ee

”И хотя все автобусы будут курсировать, то есть не будет отменена или временно закрыта ни одна автобусная линия, движение общественного транспорта в период с 10 по 21 июля по Лаагна теэ будет изменено, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам заблаговременно ознакомиться со всеми изменениями в работе автобусов и их маршрутах, следить за расписанием и запастить временем и терпением”, — отметил директор автобусной службы TLT Меэлис Тарту. ”Учитывая, что съемки фильма повлекут за собой множество изменений в организации дорожного движения, мы будем следить за ситуацией, чтобы оперативно вмешаться в случае необходимости, и чтобы все пассажиры могли воспользоваться услугами общественного транспорта”, — заявил Меэлис Тарту.

Напоминаем, что в связи с временным закрытием Лаагна теэ, большинство автобусов будут перенаправлены в объезд по улице Пунане.