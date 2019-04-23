Измаилова хотела бы управлять Зелеными вдвоем, но не с Эвелин Ильвес. Почему?

В субботу соберется общее собрание Зеленых и выберет нового главу партии. Зюлейха Измаилова приветствует желание Эвелин Ильвес выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. По части же управления у Измаиловой в планах есть одно серьезное нововведение.
”Я сделала предложение членам партии обсудить возможность изменения нашего устава так, чтобы во главе партии стоял бы не один человек, а два”, — пояснила Измаилова. Можно предположить, что в будущем во главе партии могла бы быть она и Эвелин Ильвес, но едва ли.