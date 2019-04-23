Измаилова хотела бы управлять Зелеными вдвоем, но не с Эвелин Ильвес. Почему?

”Во многих других организациях в Европе есть традиция: одна женщина и один мужчина. Например, в Великобритании, Германии, Бельгии и Швеции, Венгрии, Греции, Польше, Испании, Италии, Норвегии и Люксембурге у Зеленых — такая система”, — отметила она и добавила, что готовы ли к такому эстонские ”зеленые” к такому — покажет ближайшее будущее.

На днях Эвелин Ильвес заявила, что, возможно, выдвинет свою кандидатуру на пост главы партии.