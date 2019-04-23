23.04.2019, 15:40

Измаилова хотела бы управлять Зелеными вдвоем, но не с Эвелин Ильвес. Почему?

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rus.delfi.ee
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Züleyxa Izmailova
Züleyxa IzmailovaFoto: Priit Simson

В субботу соберется общее собрание Зеленых и выберет нового главу партии. Зюлейха Измаилова приветствует желание Эвелин Ильвес выдвинуть свою кандидатуру на этот пост. По части же управления у Измаиловой в планах есть одно серьезное нововведение.

”Я сделала предложение членам партии обсудить возможность изменения нашего устава так, чтобы во главе партии стоял бы не один человек, а два”, — пояснила Измаилова. Можно предположить, что в будущем во главе партии могла бы быть она и Эвелин Ильвес, но едва ли.

”Во многих других организациях в Европе есть традиция: одна женщина и один мужчина. Например, в Великобритании, Германии, Бельгии и Швеции, Венгрии, Греции, Польше, Испании, Италии, Норвегии и Люксембурге у Зеленых — такая система”, — отметила она и добавила, что готовы ли к такому эстонские ”зеленые” к такому — покажет ближайшее будущее.

На днях Эвелин Ильвес заявила, что, возможно, выдвинет свою кандидатуру на пост главы партии.

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