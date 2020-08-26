Изготовленная эстонцами тростниковая "корона" попала в Книгу рекордов Гиннесса

До сих пор такой рекорд принадлежал литовскому мастеру Раймундасу Роткевичусу, который сделал "корону" из стеблей ржи. "Корона" эстонцев сделана из тростника, и длина ее стороны — 2,33 метра и высота — 3,3 метра. Длина же самой широкой стороны творения литовца — 1,5 метра.

Изготовление самой большой в мире тростниковой "короны" начали в прошлом году 7 ноября, оно продолжалось всего четыре дня, и рекордная "корона" была готова 10 ноября. Этот день и считается датой рождения рекорда.

"Корона" весит 12 килограммов и состоит из 1834 восьмигранников, или октаэдров.