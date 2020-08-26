Изготовленная эстонцами тростниковая "корона" попала в Книгу рекордов Гиннесса
Организовавший изготовление самой большой в мире тростниковой "короны" Урмас Веэрсалу несколько дней назад получил подтверждение, что изготовленная на Мартовой ярмарке при помощи приблизительно тысячи пар рук тростниковая "корона" официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Maaleht.
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