12.07.2019, 10:45

Издание заподозрило Юри Ратаса и главного прокурора Эстонии в сговоре

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дополнено в 11:27
rus.delfi.ee
EST
Lavly Perling ja Jüri Ratas
Lavly Perling ja Jüri RatasFoto: Fotokollaaž

Главный прокурор Лавли Перлинг заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру на новый срок практически одновременно с тремя решениями прокуратуры, выгодными Центристской партии.

Эти решения вызывают вопросы о непредвзятости прокурора, пишут Деловые ведомости.

Также возникает вопрос, насколько прозрачны и контролируемы судебные дела, которые заканчиваются соглашением.

Сама Перлинг сказала сегодня на радио Äripäev, что поскольку дело в части Эдгара Сависаара прекращено, то у оказавшихся затронутыми лиц возникает желание прекратить производства в порядке компромисса. Утверждения, что решение об отделении Центристской партии от процесса связано с ее желанием баллотироваться на новый срок, она опровергает.
”Это не связано между собой. Мы имеем дело cо злонамеренной спекуляцией”, — заявила она.

Как пишет rus.err.ee, по данным Postimees, Центристская партия признавшая себя виновной в приеме скрытых пожертвований, пошла на соглашение с прокуратурой и договорились об условном наказании в размере 200 000 евро.

Генеральный секретарь партии Михаил Корб ранее говорил, что партия получила штраф в 25 000 евро. Вероятно, реальный штраф прибавится к условному.

Насколько известно изданию, председатель Центристской партии Юри Ратас несколько месяцев назад встречался с генпрокурором Лавли Перлинг, чтобы обсудить дальнейшее развитие судебного дела, а не условия соглашения.

Штраф в размере нескольких сотен тысяч евро, назначенный условно, не будет востребован с партии, если в последующие годы она не совершит новых нарушений закона, то есть любая осечка при таких больших денежных требованиях станет серьезным ударом по казне партии.

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