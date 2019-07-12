Издание заподозрило Юри Ратаса и главного прокурора Эстонии в сговоре

Эти решения вызывают вопросы о непредвзятости прокурора, пишут Деловые ведомости.

Также возникает вопрос, насколько прозрачны и контролируемы судебные дела, которые заканчиваются соглашением.

Сама Перлинг сказала сегодня на радио Äripäev, что поскольку дело в части Эдгара Сависаара прекращено, то у оказавшихся затронутыми лиц возникает желание прекратить производства в порядке компромисса. Утверждения, что решение об отделении Центристской партии от процесса связано с ее желанием баллотироваться на новый срок, она опровергает.

”Это не связано между собой. Мы имеем дело cо злонамеренной спекуляцией”, — заявила она.

Как пишет rus.err.ee, по данным Postimees, Центристская партия признавшая себя виновной в приеме скрытых пожертвований, пошла на соглашение с прокуратурой и договорились об условном наказании в размере 200 000 евро.

Генеральный секретарь партии Михаил Корб ранее говорил, что партия получила штраф в 25 000 евро. Вероятно, реальный штраф прибавится к условному.