Издание: побочные эффекты от AstraZeneca выбили тартуских учителей из колеи

”Многим тартуским учителям сделали укол AstraZeneca еще в прошлый понедельник, и побочные эффекты напугали бы каждого”, — рассказал изданию Õhtuleht учитель тартуской основной школы, пожелавший остаться анонимным”.

”Наш опыт показывает, что у всех было что-то, а у каждого второго в течение суток наблюдалась высокая температура, тошнота, озноб, неподвижность руки, в которую вкололи вакцину, сильная боль в мышцах”, — сказал он и добавил, что большая часть учителей не смогла на следующий после вакцинации день пойти на работу, а в некоторых случаях побочные действия длились несколько дней.

Представитель департамента Майа Уусклюла пояснила, что, согласно исследованиям, AstraZeneca вызывает у каждого шестого местную реакцию, у каждого второго может возникнуть головная боль, которая длится не более двух-трех дней. ”Возьмите свободный день, оставайтесь в постели, пейте чай либо обезболивающее или жаропонижающее — и все пройдет”, — посоветовала она.

Больше о выявленных на прошлой неделе побочных эффектах читайте ЗДЕСЬ.

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