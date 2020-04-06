06.04.2020, 11:35

Издание: государство облагает пожертвования Курессаареской больнице налогом

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Издание: государство облагает пожертвования Курессаареской больнице налогом
Foto: Meriliis Metsamäe, Meie Maa

Предприниматели, которые хотят совершить пожертвование Курессаареской больнице, должны помнить, что с пожертвований необходимо платить подоходный налог. Частных лиц, решивших сделать пожертвование, это не касается.

Издание Meie Maa пишет о фиме OÜ Kingli Grupp, которая захотела пожертвовать больнице денег на борьбу с коронавирусом. ”Если ты предусмотрел в своем бюджете определенную сумму, то должен прибавить к ней подоходный налог. Приходится делать выбор: либо уменьшать свой бюджет, либо сумму, которую жертвуешь”, — рассуждает член правления OÜ Kingli Grupp Вильяр Рей.

”Для больницы общего пользования, которая лечит всех пациентов Сааремаа, можно было бы сделать исключение, — отметил Рей. — Мы помогаем государству в преодолении этой ситуации, но вынуждены еще практически насильно поддерживать это государство [налогами]”.

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"Kuressaare Haigla SA не входит в список недоходных объединений, целевых учреждений и религиозных объединений, которым полагаются льготы по подоходному налогу. Таким образом, пожертвование [больнице] необходимо декларировать”, — аргументировали в Налогово-таможенном департаменте.

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