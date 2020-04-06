Издание: государство облагает пожертвования Курессаареской больнице налогом

Издание Meie Maa пишет о фиме OÜ Kingli Grupp, которая захотела пожертвовать больнице денег на борьбу с коронавирусом. ”Если ты предусмотрел в своем бюджете определенную сумму, то должен прибавить к ней подоходный налог. Приходится делать выбор: либо уменьшать свой бюджет, либо сумму, которую жертвуешь”, — рассуждает член правления OÜ Kingli Grupp Вильяр Рей.
”Для больницы общего пользования, которая лечит всех пациентов Сааремаа, можно было бы сделать исключение, — отметил Рей. — Мы помогаем государству в преодолении этой ситуации, но вынуждены еще практически насильно поддерживать это государство [налогами]”.
"Kuressaare Haigla SA не входит в список недоходных объединений, целевых учреждений и религиозных объединений, которым полагаются льготы по подоходному налогу. Таким образом, пожертвование [больнице] необходимо декларировать”, — аргументировали в Налогово-таможенном департаменте.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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