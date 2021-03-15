Издание: бедные болеют коронавирусом чаще и тяжелее его переносят

Издание ссылалось на беседы главы Института имени Роберта Коха Лотара Вилера (Lothar Wieler) с главврачами нескольких крупных больниц, по словам которых, доля пациентов с иностранными корнями в реанимации достигает 90 процентов.

Политики хотели скрыть цифры?

Между строк в статье угадывался вопрос: не хотят ли политики и ученые воздержаться от разглашения этих данных, чтобы не быть обвиненными в ксенофобии?

По всей видимости, в публикации Bild названы ошибочные цифры: через несколько дней на общефедеральной пресс-конференции в Берлине Вилер смягчил, а по сути опроверг главный тезис доклада: по его словам, заявления отдельных врачей были неоправданно экстраполированы на всю страну. Но беседу с врачами он подтвердил: "Это был личный разговор, неформальный обмен мнениями, в ходе которого мы обсуждали разные вещи, но никаких окончательных выводов сделано не было. У Института имени Роберта Коха нет таких данных, и в соответствии с пунктом 11 Закона о защите от инфекционных заболеваний эти данные не собираются".

Пандемия — колоссальная проблема для мигрантов

Примерно у 13 процентов населения Германии нет немецкого паспорта. Пандемия представляет собой чрезвычайно серьезную проблему, в первую очередь для той небольшой части этой группы, которая плохо знает немецкий язык, особенно для многочисленных беженцев, прибывших в страну после 2015 года.

Они часто живут в стесненных условиях, получают мало информации, например, о мерах по ограничению поездок, о правилах, введенных внутри страны.

Поэтому было бы неудивительно, если бы доля людей с миграционными корнями среди инфицированных и заболевших оказалась выше, чем в остальном обществе. Но надежных данных по всей стране не существует. Клиники и ведомства здравоохранения сообщают Институту имени Роберта Коха только число случаев заражения или заболевания, без каких-либо персональных сведений. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Себастьян Гюльде (Sebastian Guelde) указывает: "Мы постоянно обращали внимание на то, что языковые барьеры и различный доступ к медицинской информации, конечно же, очень важные факторы и для состояния здоровья людей. Также, разумеется, определенную роль играют социально-экономические факторы, такие как трудовая деятельность, условия жизни в целом".