Избранный председателем комиссии по эстонскому языку Стальнухин: я лучше Кросса, потому что я филолог, а он ничего не знает

На прошлой неделе Delfi писал, что на выборах председателя комиссии председателем неожиданно стал Кросс, хотя, как утверждается, по договоренности место должно было достаться Стальнухину.

Как утверждается, в ходе тайного голосования ушел голос Михаила Лотмана, который покинул пост члена комиссии. Его место занял Прийт Сибул, голос которого обеспечил, что голоса коалиции держатся.

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Стальнухин ушел с поста вице-председателя, что означает, что комиссии пришлось организовать новые выборы вице-председателя и председателя.

В интервью Delfi Стальнухин сказал, что, по его сведениям, голос одного из членов комиссии вместо него пошел Кроссу, потому что из жалости хотели поддержать Кросса, боясь, что иначе последний останется вообще без поддержки. На прямой вопрос, были ли у него беседы с партнером по коалиции Лотманом, Стальнухин отвечать отказался.

В ответ на вопрос, почему он лучший кандидат, чем Кросс, он заявил, что он филолог эстонского языка, а Кросс якобы не знает о преподавании эстонского языка ничего.