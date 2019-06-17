17.06.2019, 17:20

Избранный председателем комиссии по эстонскому языку Стальнухин: я лучше Кросса, потому что я филолог, а он ничего не знает

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rus.delfi.ee
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Mihhail Stalnuhhin
Mihhail StalnuhhinFoto: Andres Putting

Парламентская комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка на внеочередном заседании выбрала новым председателем Михаила Стальнухина, который на прошлой неделе стал вице-председателем комиссии, но ушел с этого поста. Прежний председатель комиссии Ээрик-Нийлес Кросс теперь займет место вице-председателя.

На прошлой неделе Delfi писал, что на выборах председателя комиссии председателем неожиданно стал Кросс, хотя, как утверждается, по договоренности место должно было достаться Стальнухину.

Как утверждается, в ходе тайного голосования ушел голос Михаила Лотмана, который покинул пост члена комиссии. Его место занял Прийт Сибул, голос которого обеспечил, что голоса коалиции держатся.

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Стальнухин ушел с поста вице-председателя, что означает, что комиссии пришлось организовать новые выборы вице-председателя и председателя.

В интервью Delfi Стальнухин сказал, что, по его сведениям, голос одного из членов комиссии вместо него пошел Кроссу, потому что из жалости хотели поддержать Кросса, боясь, что иначе последний останется вообще без поддержки. На прямой вопрос, были ли у него беседы с партнером по коалиции Лотманом, Стальнухин отвечать отказался.

В ответ на вопрос, почему он лучший кандидат, чем Кросс, он заявил, что он филолог эстонского языка, а Кросс якобы не знает о преподавании эстонского языка ничего.

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка изучает сегодняшнее состояние основ связанных с эстонским языком государственных политик, планов развития сферы и программ и делает предложения для обеспечения качественного преподавания эстонского языка и подготовки учебных пособий, учебных программ, методик и учителей.

Когда Стальнухина попросили подробнее объяснить, каковы первые приоритеты, которыми начнет заниматься комиссия, он указал, что одним из фокусов станет пересмотр эстонско-русских словарей и оценка связанных с преподаванием эстонского языка методов обучения на ступени образования первого уровня.

На просьбу объяснить, как это отличается от уже проводимой в Министерстве образования и науки работы по усовершенствованию методологии преподавания эстонского языка, Стальнухин сказал, что это исключительно глупый вопрос.

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