Избран новый председатель Конституционной комиссии Рийгикогу

Комиссия избрала Пауля Пуустусмаа в качестве председателя. Заместителем председателя по-прежнему остается Индрек Саар.

Конституционная комиссия – это постоянная комиссия Рийгикогу, которая занимается вопросами конституционности.

Помимо прочего, комиссия рассматривает проекты законов о внесении изменений в Конституцию и законопроекты, регулирующие порядок работы Рийгикогу, президента страны, правительства ЭР, Государственного контроля, судов и канцлера права, а также законопроекты, касающиеся гражданства, иностранцев и выборов.