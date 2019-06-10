Избран новый председатель Конституционной комиссии Рийгикогу
В связи с уходом Яака Мадисона с поста председателя конституционной комиссии на эту должность прошли внеочередные выборы.
В связи с уходом Яака Мадисона с поста председателя конституционной комиссии на эту должность прошли внеочередные выборы.
Комиссия избрала Пауля Пуустусмаа в качестве председателя. Заместителем председателя по-прежнему остается Индрек Саар.
Конституционная комиссия – это постоянная комиссия Рийгикогу, которая занимается вопросами конституционности.
Помимо прочего, комиссия рассматривает проекты законов о внесении изменений в Конституцию и законопроекты, регулирующие порядок работы Рийгикогу, президента страны, правительства ЭР, Государственного контроля, судов и канцлера права, а также законопроекты, касающиеся гражданства, иностранцев и выборов.
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