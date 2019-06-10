10.06.2019, 17:54

Избран новый председатель Конституционной комиссии Рийгикогу


rus.delfi.ee
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Избран новый председатель Конституционной комиссии Рийгикогу
Erik Peinar

В связи с уходом Яака Мадисона с поста председателя конституционной комиссии на эту должность прошли внеочередные выборы.

Комиссия избрала Пауля Пуустусмаа в качестве председателя. Заместителем председателя по-прежнему остается Индрек Саар.

Конституционная комиссия – это постоянная комиссия Рийгикогу, которая занимается вопросами конституционности.

Помимо прочего, комиссия рассматривает проекты законов о внесении изменений в Конституцию и законопроекты, регулирующие порядок работы Рийгикогу, президента страны, правительства ЭР, Государственного контроля, судов и канцлера права, а также законопроекты, касающиеся гражданства, иностранцев и выборов.

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