14.01.2020, 16:50

Избирательные участки хотят сделать удобнее для людей с ограниченными возможностями движения

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Valimised Sauel 2017
Valimised Sauel 2017Foto: Taavi Sepp

Конституционная комиссия Рийгикогу обсудила предложение канцлера права изменить законы о выборах таким образом, чтобы людям с ограниченными возможностями движения было легче попасть на избирательные участки.

Комиссия согласилась, что избирательные участки должны быть доступны всем. Но по мнению комиссии, инициировать изменения в законах — нецелесообразно.

”Обучением местных самоуправлений и повышением их информированности по данному вопросу занимается Служба по организации выборов. Она составляет четкие правила. Вопросами доступности публичных услуг также занимается рабочая группа, созданная при правительстве осенью”, — сказал председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа. Он добавил, что Служба по организации выборов работает над отчетом для комиссии касательно того, насколько хорошо местные самоуправления выполняют выданные им предписания. Правительственная рабочая группа также должна будет представить свои предложения по улучшению сложившейся ситуации.

Заместитель председателя конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс сказал, что все люди, имеющие право голоса, должны иметь возможность проголосовать. Это также означает, что у них должна быть возможность попасть на избирательный участок. ”Это касается не только инвалидов-колясочников, но и людей, пользующихся костылями, родителей с колясками, пожилых людей, которым, возможно, трудно подняться по лестнице”. Он отметил, что зачастую избирательные участки находятся в зданиях, где оказываются публичные услуги. ”Доступ в школы, центры культуры и волостные дома должен быть обеспечен не только в день выборов, а каждый день”, — сказал Ляэнеметс.

В заседании приняли участие заместитель канцлера права Олари Коппель, руководитель рабочей группы Государственной канцелярии по повышению доступности Кейт Партс, советник Союза волостей и городов Эстонии Майлис Кальюла, председатель правления Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Моника Хауканымм, руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ и руководитель по вопросам политики равного обращения Министерства социальных дел Кайcа Найт.

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