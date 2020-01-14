Избирательные участки хотят сделать удобнее для людей с ограниченными возможностями движения

Комиссия согласилась, что избирательные участки должны быть доступны всем. Но по мнению комиссии, инициировать изменения в законах — нецелесообразно.

”Обучением местных самоуправлений и повышением их информированности по данному вопросу занимается Служба по организации выборов. Она составляет четкие правила. Вопросами доступности публичных услуг также занимается рабочая группа, созданная при правительстве осенью”, — сказал председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа. Он добавил, что Служба по организации выборов работает над отчетом для комиссии касательно того, насколько хорошо местные самоуправления выполняют выданные им предписания. Правительственная рабочая группа также должна будет представить свои предложения по улучшению сложившейся ситуации.

Заместитель председателя конституционной комиссии Лаури Ляэнеметс сказал, что все люди, имеющие право голоса, должны иметь возможность проголосовать. Это также означает, что у них должна быть возможность попасть на избирательный участок. ”Это касается не только инвалидов-колясочников, но и людей, пользующихся костылями, родителей с колясками, пожилых людей, которым, возможно, трудно подняться по лестнице”. Он отметил, что зачастую избирательные участки находятся в зданиях, где оказываются публичные услуги. ”Доступ в школы, центры культуры и волостные дома должен быть обеспечен не только в день выборов, а каждый день”, — сказал Ляэнеметс.