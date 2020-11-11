Избирательная комиссия: 25 апреля нельзя провести референдум о браке

Самая ранняя возможность для проведения голосования будет в конце мая, и то тогда все еще будет требовать разработки старая система, приводит слова Каска ERR.

С 1 января вступают в силу изменения в Законе о народном голосовании и Законе о выборах, согласно которым будут использоваться электронные списки избирателей. Это позволит людям голосовать где угодно в пределах всей Эстонии, отметил Каск.

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