11.11.2020, 15:20

Избирательная комиссия: 25 апреля нельзя провести референдум о браке

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Riigikogu valimised Saaremaal 2019 3 märts
Pildil on näha klassikalist valimissedelitFoto: Irina Mägi

Так как технические системы находятся еще в фазе разработки, то 25 апреля 2021 года народное голосование на тему браков провести невозможно, сообщил председатель Избирательной комиссии Оливер Каск.

Самая ранняя возможность для проведения голосования будет в конце мая, и то тогда все еще будет требовать разработки старая система, приводит слова Каска ERR.

С 1 января вступают в силу изменения в Законе о народном голосовании и Законе о выборах, согласно которым будут использоваться электронные списки избирателей. Это позволит людям голосовать где угодно в пределах всей Эстонии, отметил Каск.

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