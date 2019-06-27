Избиения, взятки и убийства: новый собственник Центрального рынка получил предприятие с грязной историей

* 14 апреля 1999 года у своего дома в Копли убит друг Полищука, отвечавший за порядок на Центральном рынке, - тренер по карате Евгений Быков.

* 1 июля Таллиннское горсобрание приняло решение о приватизации рынка за 16 миллионов крон в пользу компании Turukaubanduse AS, за которой, помимо Полищука, стоял и упомянутый выше Олег Львов. Лао позже признался, что его задачей в ходе процесса приватизации было лишь получить от конкурентов достигавшие миллионов ”отступные”.

* В прессе описывалось, как вдобавок к высокой аренде с продавцов на Центральном рынке вымогались дополнительные суммы. С теми, кто не хотел платить, жестоко ”разбирались”. Один мясник взлетел вместе с прилавком на воздух. Другого продавца продуктов избили ломом, а у дверей его киоска выгрузили кучу протухших помидоров.

* 12 октября убили руководившего приватизацией рынка бывшего вице-мэра Майта Метсамаа, который, предположительно, требовал у новых собственников многомиллионный ”откат” за льготную приватизацию.

* 7 ноября года подручные Евгения Быкова-младшего попытались в отместку за убийство отца расправиться с Полищуком, но последний выжил, несмотря на многочисленные пулевые ранения.

* 14 декабря полиция арестовала по подозрению в организации покушения на Полищука криминального авторитета Львова, но позже он оказался невиновным.

* В мае 2000 года полиция арестовала истинных организаторов покушения на Полищука — Евгения Быкова и его сообщников.

* В мае 2004 года суд признал бывшего руководителя Центрального рынка Вадима Полищука (в то время ему было 54) в заказе убийства бывшего вице-мэра Таллинна и бизнесмена Майта Метсамаа, и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Такой же срок получил исполнитель преступления безработный Андрей Дудочкин (28).

* В феврале 2007 Харьюский уездный суд признал бывшего директора рынка Мати Кебина виновным в убийстве своей супруги и ряде других преступлений и приговорил его по совокупности к семи с половиной годам лишения свободы.

Кебина в августе 2004 года нанес своей жене два удара хрустальной вазой по голове. Затем доставил безжизненное тело на территорию бани в Кивимяэ, связал и упаковал в пластиковые пакеты.

* В мае 2011 Полищук освободился из Тартуской тюрьмы. За решеткой он провел 7 лет.

* В апреле 2017 постановлением Харьюского уездного суда Вадим Полищук признан банкротом. Еще с июля 2001 года у Полищука был налоговый долг перед государством. Задолженность по подоходному налогу физического лица достигала 60 000 евро, к которым прибавились проценты (65 433). Недвижимости и бизнес-активов на имя Полищука обнаружено не было.

Как пал жертвой аферы вокруг Центрального рынка бывший вице-мэр Таллинна

Признавшийся в убийстве Майта Метсамаа Андрей Дудочкин на допросах сообщил, что бизнесмена ему ”заказал” за 15 000 крон начальник службы безопасности рынка.

До этого несудимый и официально числившийся безработным Дудочкин (26) рассказал в деталях, как поджидал бизнесмена в подъезде дома его любовницы на улице Ластекоду, пока Метсамаа встречался с Полищуком.

Когда вице-мэр Таллинна зашел в подъезд, Дудочкин без предупреждения выстрелил пять раз — в шею и грудь жертвы. Затем сдал орудие преступления — Walther — людям Полищука и получил обещанные 15 000 крон.

Согласно версии полиции, руководство рынка решило избавиться от вице-мэра Таллинна, чтобы избежать уплаты ему взятки в восемь миллионов крон. Предположительно, это была взятка за принятие решения о приватизации в пользу Turukaubanduse AS.

Непосредственными заказчиками преступления были охранник рынка Сергей (26) и начальник службы безопасности Валерий (34), которых полиция арестовала еще до задержания Дудочкина.

25 июня собственник рынка у Балтийского вокзала Astri Grupp сообщил, что расширяет свою деятельность в Таллинне, купив Центральный рынок, принадлежавший ранее Turukaubanduse AS.