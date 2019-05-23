Из жизни председателя волостного собрания: устал, совершил аварию, выпил бутылку водки и пошел спать на заднее сиденье

16 апреля, когда часы показывали немного за полночь, председатель Выруского волостного собрания (и в прошлом руководитель волости Сымерпалу) Ааре Холло на своем микроавтобусе Volkswagen вылетел с дороги и пробил металлическое ограждение старого выруского стадиона.

Утром въехавшую в забор машину заметили полицейские, и, подойдя на место ДТП, обнаружили спящего на заднем сиденье Холло. При проверке выяснилось, что мужчина нетрезв. Свое вождение в пьяном виде Холло отрицал.

”Пьяным я не ездил, авария случилась вероятно из-за того, что был уставшим, и глаза закрылись”, — объяснил Холло ситуацию журналисту, а также сообщил о ней в извинительном тоне в письме членам волостного собрания.

”Я был после аварии в сильном шоке, вышел из себя, схватил находившуюся с машине бутылку водки и выпил ее. Затем пошел спать на заднее сиденье”, — пояснил глава волостного собрания.

В отношении Холло начато расследование, он намерен уйти в отставку с занимаемой должности.