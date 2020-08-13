13.08.2020, 09:50

Из-за жестокого мужа-извращенца женщина потеряла все и была вынуждена начать жизнь с чистого листа


Кирсти Вайнкюла
EST
Из-за жестокого мужа-извращенца женщина потеряла все и была вынуждена начать жизнь с чистого листа
UUS ELU: Eha ei ütle kunagi kellelegi, et teab, mida teine tunneb. Ta ei tea. Ta lihtsalt räägib naistele oma lugu sellest, et keskealisena on võimalik uut elu alustada.Erakogu

Из-за жестокого мужа-извращенца Эха (49) изменила имя, потеряла работу в больнице и в возрасте 44 лет была вынуждена начать жизнь сначала, пишет Eesti Ekspress.

Последние годы ее длившегося 15 лет брака нашли отражение на 26 страницах решения уездного суда, который обсуждал ужасающие детали за закрытыми дверьми.

Этот брак был для Эхи вторым. Муж был на несколько лет младшее ее, но смог стать для двух ее детей хорошим отцом. ”Сначала был очень хорошим отцом, но после рождения совместного ребенка он изменился”, — рассказывает женщина. Муж начал часто менять место работы, стал раздражительным, появились вспышки гнева.

Однажды он, ничего не сказав, ушел из дома. На звонки и сообщения не отвечал. Лишь спустя месяц Эха через знакомых узнала, где находится муж. ”Он снял квартиру. Ему якобы нужен был покой. Но почему ты просто уходишь и ничего не говоришь?”, — вопрошает женщина. Расходиться навсегда мужчина не хотел и вскоре вернулся домой.

Эха работала в местной больнице сиделкой, муж трудился водителем и интересовался религией. ”Церковь он не переносил на дух, но дома молились. Иногда он приказывал детям сидеть на полу на коленях и читать библию, но я не разрешала. Каждый должен выбрать этот путь сам. Мне он постоянно говорил, что я плохая мать и дети у меня вырастут плохими. Что жена должны молчать и слушаться мужа”.

В какой-то момент муж из религиозных соображений перестал брать за работу плату, стал раздавать технику из дома, деньги. Эхе приходилось одной выплачивать кредит. ”Важнее всего был кредит, ведь это был мой дом. Бывали времена, когда у нас отключали электричество, так как денег просто не было, муж не давал ни цента”.

Через два года после первого исчезновения муж пропал снова. ”Он сказал, что я грешница и неправильно воспитываю детей. Что со мной невозможно жить. Но расходиться он не хотел, как и слышать об алиментах. Пообещал исправиться”.

Эха вела активную общественную жизнь, пела в хоре и ансамбле. Однажды она задержалась на репетиции. ”Муж вернулся из рейса раньше и стал названивать, чтобы я быстрее шла домой. Это было что-то новое”, — рассказывает женщина.

Когда Эха поздно вечером вернулась домой, муж встретил ее на пороге и ударил в лицо. ”Сказал, что я не выполнила его распоряжение. Что он приехал, еды не было, дети без присмотра”. Позже пара помирилась.
Примерно год все было нормально, пока однажды вечером, когда детей не было дома, муж приказал жене отправляться постель. Он дал ей бананы и, угрожая, приказал удовлетворить себя ими. Эха попыталась забыть ту ночь, но не смогла. Она решила посоветоваться с психиатром, который сказал однозначно: ”беги”.

”Я тоже стала думать об этом, но куда я должна была бежать? Это мой дом, я плачу кредит. Это несправедливо”, — рассуждает она.
Муж признал, что был не прав и ушел. А через три месяца вернулся. Разводиться он не хотел. Супруги снова помирились.

Через девять месяцев все повторилось. Эха вернулась с работы, муж за волосы затащил ее в квартиру, закрыл дверь и приказал раздеться. Эха пыталась сопротивляться, но он был сильнее. Мужчина ударил ее по лицу и велел при помощи различных вещей делать то, из-за чего заседание и было объявлено закрытым. Поскольку сначала Эха отказалась, муж отвел ее в ванную, открутил у душа насадку и сказал, что сделает ей клизму. Женщина сдалась. ”Я не могу это описать словами. Это было ужасно”, — говорит женщина. Издевательства продолжались несколько часов. Когда все закончилось, муж сел за компьютер и сделал вид, что ничего не было.

”Стал орать, чтобы я посмотрела, как я выгляжу, мол, случилось что-то? Он будто бы не понимал, что это он меня такой сделал…”

Когда Эха утром отправилась на работу, то повязала на шею шарф, чтобы не было видно следов удушения. Ей было стыдно. О том, чтобы пойти в полицию, она даже не подумала.

Следующий инцидент произошел через месяц. Эха пришла с суточного дежурства. Муж поставил кипятиться воду и она подумала, что они будут пить чай. Но мужчина заявил, что ”сейчас что-то будет” и вылил на Эху кипящую воду. ”Затем он швырнул меня в угол, как мокрую тряпку, приказал замолчать и делать, что он скажет”. Далее вновь последовало многочасовое сексуальное насилие. В довершение мужчина свернул из мокрых полотенец тонкие плети и избил Эху по ногам.

Тем временем соседи услышали шум и пришли поинтересоваться, все ли нормально. Эха через дверь соврала, что да. По-другому она и не могла, потому что в это самое время муж стоял возле нее с ножом. Когда дети также пришли проверить, все ли в порядке, в квартиру они попасть не смогли, так как в замочную скважину с обратной стороны был вставлен ключ. ”Муж держал нож на моих пальцах. Он сказал, что отрежет их, если я что-нибудь скажу. Я хотела лишь, чтобы с детьми ничего не случилось. Я была для него как вещь, он дергал и мутузил меня, пока вдруг не отпустил. Он даже не проверил, жива я или нет”.

Далее произошло то же, что и в прошлый раз. Муж просто сел на диван как ни в чем не бывало.

Эха, лежащая без одежды на полу, пошевелилась, чтобы проверить реакцию мужа. ”Он заорал, мол, что я там расселась, чтобы одевалась, якобы давно пора”.

Эха оделась и сбежала из дома. Позвонила детям и они вызвали полицию. ”Сначала я была против полиции, ведь я была жива. К счастью, дети не послушали меня”.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

В полиции Эхе предложили место в приюте, но она хотела жить у себя дома. Она там все убрала и надеялась, что мужа задержали надолго. Но уже через три дня он пришел и попросил ключи, чтобы забрать вещи. Эха дала ключи, а он просто сменил замок.

Так Эха оказалась в приюте. Она хотела продолжать работать, но в больнице поняли, что сейчас она не в том состоянии, поэтому женщина села на больничный. Эха развелась. Кредит к этому времени был уже выплачен, но своего дома у женщины все равно не было.

Старшие дети жили уже отдельно, а для себя и дочери Эха сняла квартиру. Но муж нашел ее. Несмотря на запрет на приближение, в течение четырех месяцев он послал Эхе 425 сообщений преимущественно с угрозами.

В один из вечеров мужчина выследил бывшую жену на улице и сказал, что хочет закончить то, что не успел закончить. Эхе удалось убежать к проживающей неподалеку коллеге.

В страхе женщина вернулась в приют, но на этот раз в Пайде, так как в одном городе с мужем она больше жить не могла.

”Почему я должна бежать, а не тот, кто угрожает меня убить?” — вопрошает женщина. Она осталась без всего: без друзей рядом, без документов (они остались в квартире, которую захватил муж), без дома, работы (из-за переезда в другой город). Также возникли проблемы с младшей. 11-летней, дочерью, которая была вынуждена мотаться с матерью по приютам и больше не хотела ходить в школу.

”Моя жизнь была полностью уничтожена. И в итоге я сдалась”. Эха предприняла попытку суицида, которая оказалась неудачной. После этого женщина взяла себя в руки и решила начать все с чистого листа. Он переехала на другой край Эстонии, сменила имя.

В начале 2015 года суд вынес мужчине обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в три года. Эха реального заключения для экс-супруга не хотела. Ее желание было, чтобы он прошел программу по контролю гнева и лечение от сексуальных девиаций.

Сам обвиняемый себя виновным не признал. По его словам, женщина все выдумала в отместку. Прокурору с помощью нескольких свидетелей удалось доказать, что Эха говорила правду.

Раздел имущества закончился лишь в прошлом году. Эха получила сумму, на которую новое жилье уже не купить, а с ее нынешним доходом кредита ей никто не даст.

Бывший муж продолжает писать, но она уже не обращает на это внимания. В прошлом году у женщины была диагностирована депрессия. Как и предупреждал врач, последствия сильного стресса могут проявиться не сразу.

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