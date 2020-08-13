Из-за жестокого мужа-извращенца женщина потеряла все и была вынуждена начать жизнь с чистого листа

Последние годы ее длившегося 15 лет брака нашли отражение на 26 страницах решения уездного суда, который обсуждал ужасающие детали за закрытыми дверьми.

Этот брак был для Эхи вторым. Муж был на несколько лет младшее ее, но смог стать для двух ее детей хорошим отцом. ”Сначала был очень хорошим отцом, но после рождения совместного ребенка он изменился”, — рассказывает женщина. Муж начал часто менять место работы, стал раздражительным, появились вспышки гнева.

Однажды он, ничего не сказав, ушел из дома. На звонки и сообщения не отвечал. Лишь спустя месяц Эха через знакомых узнала, где находится муж. ”Он снял квартиру. Ему якобы нужен был покой. Но почему ты просто уходишь и ничего не говоришь?”, — вопрошает женщина. Расходиться навсегда мужчина не хотел и вскоре вернулся домой.

Эха работала в местной больнице сиделкой, муж трудился водителем и интересовался религией. ”Церковь он не переносил на дух, но дома молились. Иногда он приказывал детям сидеть на полу на коленях и читать библию, но я не разрешала. Каждый должен выбрать этот путь сам. Мне он постоянно говорил, что я плохая мать и дети у меня вырастут плохими. Что жена должны молчать и слушаться мужа”.

В какой-то момент муж из религиозных соображений перестал брать за работу плату, стал раздавать технику из дома, деньги. Эхе приходилось одной выплачивать кредит. ”Важнее всего был кредит, ведь это был мой дом. Бывали времена, когда у нас отключали электричество, так как денег просто не было, муж не давал ни цента”.

Через два года после первого исчезновения муж пропал снова. ”Он сказал, что я грешница и неправильно воспитываю детей. Что со мной невозможно жить. Но расходиться он не хотел, как и слышать об алиментах. Пообещал исправиться”.

Эха вела активную общественную жизнь, пела в хоре и ансамбле. Однажды она задержалась на репетиции. ”Муж вернулся из рейса раньше и стал названивать, чтобы я быстрее шла домой. Это было что-то новое”, — рассказывает женщина.

Когда Эха поздно вечером вернулась домой, муж встретил ее на пороге и ударил в лицо. ”Сказал, что я не выполнила его распоряжение. Что он приехал, еды не было, дети без присмотра”. Позже пара помирилась.

Примерно год все было нормально, пока однажды вечером, когда детей не было дома, муж приказал жене отправляться постель. Он дал ей бананы и, угрожая, приказал удовлетворить себя ими. Эха попыталась забыть ту ночь, но не смогла. Она решила посоветоваться с психиатром, который сказал однозначно: ”беги”.